OTSEBLOGI ⟩ Rally Estonia: ülipettunud Tänak alustas katsevõiduga, aga ebaõnne see ei korva

Võtmesündmused

Enne võistlust

Neljandat korda järjest WRC-kalendrisse kuuluva Eesti etapiga algab põhimõtteliselt hooaja teine pool. Kahekordne Rally Estonia tšempion, valitsev maailmameister Kalle Rovanperä on ka tänavu sisse saanud õhuvahe – Elfyn Evans kaotab talle 41, Tänak 42 punktiga. Meie mehega samal pulgal on Sebastien Ogier, aga tema jätab nüüd kaks rallit vahele.

Praeguse ennustuse kohaselt on nädalavahetuseks vihma oodata. See on vesi soosiku Rovanperä veskile, kes peab reedel teepuhastaja rolli täitma.