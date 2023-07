VIDEO ⟩ Legendaarsel noorteturniiril läks jõhkraks kakluseks, üks mängija lõpetas haiglas

U18 vanuseklassi turniiril osalenud meeskonnad kaklesid sedavõrd tõsiselt, et üks mängija viidi haiglasse. «Talle tehti seitse õmblust pea tagaosasse, kuid suures pildis on temaga kõik korras,» lausus Mehhiko klubi Morelosi esindaja Rootsi meediale.

«Oleme väga pettunud, sest reisisime siia nii kaugelt. Enamik mängijaid tulevad perekondadest, kus rahaline seis on keeruline. Nad on turniiri nimel säästnud terve aasta ning seda väga oodanud. Lisaks on hirmus, et üks mängija lõpetas haiglas,» lausus Morelosi peatreener Gianni Walberg.