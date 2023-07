Ronaldo rikkus oma 147 miljoni suurust lepingut Nike'iga

Portugali staar tekitas aga poleemikat, kui jalgpallivarustuse eksperdid Footy Headlines nägid teda kandmas Adidas X Pro säärekaitsmeid, kui tal on kehtiv leping nende konkurentide Nike'iga.

Ronaldo sõlmis Nike'iga lepingu juba oma karjääri alguses 2003. aastal ning tal on firmaga 147 miljoni naelsterlingu suurune 10-aastane leping. Ta on üks Nike'i suurimaid sportlasi ja on esinenud mitmes telereklaamis.