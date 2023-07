Punktikohale koputav Tänak: saime täna palju aega tagasi tehtud

«Minu libisemine? Seda ei saa libisemiseks kutsuda, see on puhas üllatus. Aga ei midagi uut: siin tuleb neid päris sageli ette ja sellega tuleb lihtsalt harjuda,» sõnas Tänak kuuenda katse lõpus.

Homme tuleb saarlaselt rally1-autodest minna rajale esimesena. Fakt, mis ülemäära palju just suunurki kerkima ei pane. «Esimesena rajale ja tundub, et ka kuiv päev... seega mingit abi ei tule. Samas, saime täna juba palju aega tagasi tehtud ja kiiremad Rally2-autod pole enam ülemäära kaugel. See on olnud meie eesmärk nii ehk naa,» sõnas Tänak.