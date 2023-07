Kaheksandaks kerkinud Tänak: nüüd ootame ralli lõppu

«Kiired kutid tulevad selja tagant, seega [täna saab katsevõitude noppimine olema] väljakutsuv. Sirgetel on asi okei, aga kurvides ja mahapööretes on raske [lahtise kruusa peal] hoogu üles saada,» sõnas Tänak seitsmenda, Mäeküla katse finišis, olles näidanud äsja kuuendat aega (+7,3 sekundit Rovanperäst).

Seejärel kavas olnud Otepää katse esimesel läbimisel näitas saarlane viiendat aega – +6,9 sekundit Rovanperäle –, kuid ajast rohkem krimpustas ta nina katse kunstlike hüpete peale. «Kohutav katse. Ühelt suusahüppemäelt teisele – see meeletu valu, mis tuleb üle elada... Pole üldse tore,» lausus ta.

Samade katsete teistel läbimistel suurt midagi ei juhtunud. Tänak oli vastavalt viies (+3,5 sekundit Rovanperäle) ja neljas (+7,0 sekundit Rovanperäle).

Hooldusalas andis Tänak mõista, et hommikuste katsetega saidki nemad oma tööpäevaga sisuliselt ühele poole. «Nüüd on meil kõik saavutatud ja rohkem midagi püüda pole. Ootame lihtsalt ralli lõppu,» sõnas saarlane. «Katsed tuleb lihtsalt turvaliselt läbi sõita ja loota, et finiši tuleb kiiresti vastu.»

Kuigi esmapilgul võiks arvata, et Tänakul õnnestub praegust olukorda Soome rallit silmas pidades ära kasutada, siis tegelikult see nii pole. «Meil pole võimalik suurt midagi testida, kuivõrd Soome on oma olemuselt tegelikult täiesti teistusugne ralli,» selgitas 2019. aasta maailmameister.

Ta jätkas: «Mõlemad on küll kiired rallid, kuid kõik muu on erinev. Eesti on väga lihtne ralli. Sa saad igal pool laia poognaga sõita. Jah, on küll mõned kunsthüpped, aga ülejäänud teed on suures osas siledad. Soome on jällegi vertikaalsem, tehnilisem ja kulgeb kiviseinte vahel, olles nõnda palju suurem väljakutse.»

