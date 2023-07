Tänak loodab punktikatsel ilmataadi heldusele: vihmaga võib päris keeruline olla

Pärast seda kui Tänakul õnnestus laupäeva lõunaks kõikidest WRC2-masinatest mööda saada ning kaheksandaks kerkida, kuulutas saarlane, et nende töö tänavuseks Rally Estoniaks on nüüd tehtud ja nad jäävad finišit ootama.

«Nüüd on meil kõik saavutatud ja rohkem midagi püüda pole. Ootame lihtsalt ralli lõppu. Katsed tuleb lihtsalt turvaliselt läbi sõita ja loota, et finiši tuleb kiiresti vastu,» sõnas ta .

Ent nagu õige pea selgus, siis nõnda lihtsalt meie mehed ei pääsenud. «Meil on probleem. Hooldusalas on tehtud viga, mistõttu on keeruline sõita. Üritame ellu jääda,» lausus Tänak 13. katse finišis, olles kiireimale ehk Kalle Rovanperäle just ära andnud 7,2 sekundit.