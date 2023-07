Laupäeval domineerinud Rovanperä võib viimast päeva mitte nautida

Poodiumi viimasest kohast hoiab kinni Lappi, kes edestab neljandal kohal sõitvat Evansit 7,3 sekundiga. «Ma arvan, et see on mul esimene kord karjääris, kui sellist lahingut pean, mis kestab kaks päeva. See on muljetavaldav ja me ei suuda suuremat vahet metsas teha, aga siin suutsin vahet natuke venitada. Ajad Elfyni vastu on olnud üles-alla. See on tore lahing,» ütles Lappi.