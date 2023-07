Murti Verstappeni ülemvõim: Hamilton võitis Ungari GP kvalifikatsiooni

See oli Hamiltoni karjääri 104. kvalifikatsiooni võit ja üheksas Budapesti ringrajal. «Meie meeskonnal on olnud 18 hullumeelset kuud, on olnud väga raske aeg. Ma kaotasin rõõmust karjudes enda hääle. See on fantastiline, nagu oleks tegu karjääri esimese võiduga,“ rääkis Lewis Hamilton pärast ajasõitu.