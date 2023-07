Tänak: Rally Estonia kaotamine WRCst oleks rumal

Rally Estonial neljal korral võidutsenud ja ajaloo esimese Eesti MM-etapi võitnud Tänaku hinnangul on kodune MM-sarja osavõistlus üks lahedamaid, mida üldse maailmas pakutakse. Rallisõitja hinnangul on läinud korraldus järjest paremaks ning sarnase tasemega võistlusi liiga palju maailmas ei leia.

«Võib tuua esile, kuidas see võistlus on korraldatud ja läinud igal aastal ainult paremaks. Alustades avatseremooniast, publiku organiseeritult paiknemini rajal ja kogu sportliku pooleni sõitjate osas. Jah, Soome ja mõned rallid on samuti head, ent ainult mõned küündivad tasemini, kuhu Rally Estonia tänaseks jõudnud,» lausus Tänak ralliportaalile Dirtfish ning andis selge sõnumi ka WRC-sarja promootorile.

«Nad peaksid olema rumalad, kui Rally Estonia WRC-sarjast kaotatakse.»

Võiks arvata, et Tänak lausub sääraseid sõnu, kuna Rally Estonia on ikkagi tema koduralli, ent eestlasega nõustuvad mitmed tema konkurendid. Varasemalt on pidevalt Kalle Rovanperä kinnitanud, et Rally Estonia on tema lemmik ralli ja tal on ääretult kahju, et ei saa siin järgmisel aastal võistelda.