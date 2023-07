WRC avaldas, millised muudatused võivad 2024. aastal toimuda

WRC-sari on viimastel kuudel olnud teravalt nii sõitjate kui ka fännide kriitika all. Kõik nõuavad muudatusi ning esimesed sammud on selles suunas ka astutud. Nimelt on WRC-sarja vedajad ja FIA ajurünnaku käigus kogunud ideid, kuidas muuta autoralli MM-sari atraktiivsemaks.

Kõige enam on kriitikat saanud pühapäevane võistluspäev. Tavaliselt on selleks ajaks jõuvahekorrad juba paigas ning sõitjad säästavad viimaseks punktikatseks rehve. Just pühapäevase võistlusformaadi muutmine on asjaosaliste peamine eesmärk.

«Oleme arutanud, kas üks värske rehvikomplekt aitaks. Suur osa sõitjatest vastas eitavalt. Meil pole sajaprotsendilist lahendust. Arutame seda teemat, kuid lõplikke otsuseid pole teinud. Kas teatud punktisüsteem aitaks sõitjatel pühapäeval kiiremini liikuda?» rääkis WRC spordidirektor Peter Thul Autospordile.

«See tähendaks, et kes on superrallisüsteemis rajale tagasi tulnud, saaks teenida rohkem punkte, mis omakorda paneks nad rohkem pingutama. Praeguses olukorras on nii, et kui keegi on punktidelt väljas, kulgeb ta viimased kolm katset läbi ning panustab punktikatsele,» jätkas Thul.

«Ma ei oska teile praegu öelda numbreid, kuidas punktisüsteem töötaks, sest seda pole otsustatud, kuid see peaks olema tasakaalus üldise punktisüsteemiga. Võitja peaks saama kõige rohkem punkte ning kindlasti peaks ralli lõpetamisest kasu olema, vastasel korral devalveeruks kahe eelneva päeva väärtus. Me ei tohi asja fännide jaoks liiga keeruliseks ajada,» lausus Thul.