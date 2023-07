Urmo Aava vastas sõitjate kriitikale Rally Estonial

«Pinnas on täiesti lahti. Kohutav katse. Ühelt suusahüppemäelt teisele – see meeletu valu, mis tuleb üle elada... Pole üldse tore,» rääkis Ott Tänak pärast Otepää katse läbimist.

«Tavaliselt mulle meeldivad hüpped, aga siin ma vihkan neid. Neid on liiga palju ja need on liiga kõvad,» ütles Takamoto Katsuta.

«Okei katse meie poolt, aga need kunstlikud hüpped on päris lollakad. Et sellel autol ühtegi istepehmendust pole, on see päris valus,» nentis Teemu Suninen.

DirtFishile antud intervjuus astus Aava aga hüpete kaitseks välja. «Tean, et mõned sõitjad kaebavad tehishüpete üle, kuid me pole neid viimasel kahel aastal juurde ehitanud ning need on muutunud sujuvamaks,» lausus Aava.