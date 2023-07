203 riiki said kutse Pariisi olümpiale, Venemaa ja Valgevene jäeti pika ninaga

«Olümpiamängude missioon on lasta tervel maailmal võistelda rahumeelselt võistlustel. Meie hapras maailmas, mis on täis konflikte, lõhestumist ja sõdu, vajame me ühendavat jõudu rohkem kui varem. Olümpiamängud peavad alati ehitama sildu. Olümpiamängud ei tohi kunagi ehitada müüre,» vahendab portaal Inside the Games ROKi presidendi Thomas Bachi sõnu.