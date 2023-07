JÄRELVAADATAV ⟩ Kardisarja «Olerex toob talendid rajale 2023» finaaletapp Tabasalus

Hobikardi U12-klassis on esikoha endale juba kindlustanud Fernando Paimre (128). Teine ja kolmas koht on aga lahtised. Punktiarvestuses on järgmised Marten Meindorf (80) ja Airon Lind (75), samas on nende järel kohe väikeste vahedega päris mitu sõitjat. Seega on oodata põnevat sõitu.