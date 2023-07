Maailmas tõstab pead pööraseid etteasteid pakkuv spordiala

Korvpall on mäng, mida armastatakse üle kogu maailma. Tihtilugu pälvivad enim korvpallimängus tähelepanu oskuslikud sooritused, mille hulka kuuluvad ka uhked pealtpanekud. USAs on leineid löömas aga sportmäng, mille peaosas ongi pealtpanekud ja seejuures veel pöörastel kõrgustel.

Slamball sai alguse USAst juba 1999. aastal, mil Mason Gordon soovis spordimaailma elevust tuua. Talle meeldis korvpalli juures just efektsed pealtpanekud ning lisas neile veidi vürtsi. Gordon joonistas esialgse kavandi mängust salvrätikule ning esitles seda USA teleprodutsendile Mike Tollinile. Idee oli sedavõrd potentsiaalikas, et see otsustati ellu viia.