Eesti noored sportlased olid Põhjamaade Meistrivõistlustel edukad, Tallinn Jahtklubi noored võitsid lausa kolm hõbemedalit

Põhjamaade meistrivõistlused on Põhja- ja Baltimaade suursündmus, kus noorpurjetajate tase on võrdselt tugev. Riikide Optimist koondised saavad võistlustele saata 20 tüdrukud ja 20 poissi igast klassist tingimusel, et osaleda ei tohi sportlased, kes on osalenud sama aasta EM-l või MM-l. Eestit esindas 19 tüdrukut ja 18 poissi Optimist klassis, lisaks 8 purjetajat ILCA4-l ning 6 sportlast iQFOiL erinevates vanusegruppides.