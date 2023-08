Latvala võtab Rovanperält snitti: oleme neile juba väga lähedal

Lisaks enda seadistustele soovib Latvala oma autole mõnda Rovanperä eelistatud valikut. «Nüüd oleme läinud Kallega kohanemise suunas ja oleme neile juba väga lähedal. Samas on mul meeles paar poiste kommentaari sellest, kuidas tagaosa on libisenud, kui hübriid tuleb taha,» selgitas Latvala.

Latvala ei taha endale ja kaardilugejale Juho Hänninenile Soome MM-etapi eel pingeid panna. Oluline on sõitu nautida ja leida õige tempo. «Testimisel tulles tekkis juba väike pinge. Magada nii kerge ei olnud, aga see testisõit on selle nädala kõige tähtsam asi. Jääme oma tempo juurde – olgu see siis positiivne või negatiivne üllatus. Me ei plaani teelt välja sõita või üle katuse käia, sest see oleks halvim, mida teha saame,» lisas Latvala.