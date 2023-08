Tartu Ülikool napsas konkurendi juurest Ukrainast pärit tagamängija

Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi korvpalli spordidirektori Janar Talts ootab tagamehelt abi rünnakul. «Shundel on töökas ja hea viskega mängija, kes peaks meile tagaliini ründejõudu juurde andma. Pigem on ta skooriv tagamängija ja võiks koos Rosenthali ja Veidemaniga päris hea komplekti moodustada.

Eelmisel hooajal tegi ta TalTechi eest mõned päris ilusad kontserdid ja nüüd on näha, kuidas ta kohaneb meie treeneri joonisega. Eks kvaliteedi märk on ka see, et ta tegi suvel Ukraina koondisega ettevalmistuse kaasa ja on koondise piiri peal,» sõnas Talts.