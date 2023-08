Uhke kingituse teinud Toyota täitis Latvala unistuse

«Toyota lubas mulle, et saan enda kollektsiooni lisada 2017. aasta Yaris WRC auto. See saabub minu juurde selle aasta lõpus,» avalikustas uuemaid ja vanasid ralliautosid koguv Latvala.

Latvala on sellest autost unistanud juba aastaid. Selles lõppes tema suur rallikarjäär ning krooniti maailmameistriks ka Ott Tänak ja Sebastien Ogier. «Mul on suur au omada sellist autot enda kollektsioonis. Need on väga kallid autod ja samuti omab see emotsionaalselt minu jaoks suurt väärtust,» lisas Latvala.