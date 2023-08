Neuville viitas, et Hyundai viimaks õigel kursil

«Tore on olla tagasi poodiumil,» ütles Neuville pärast Soome rallit. «Viimased aastad on siin olnud rasked mulle, aga ka kogu tiimile. Tean, et suudan kiiresti sõita, aga siin pean saama autot usaldada rohkem kui kusagil mujal. Eriti sellisel nädalavahetusel, kus teed lähevad roopasse ja rehv võib puruneda.»