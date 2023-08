Tiimijuht: Hyundai pole jätkuvalt nii kiire kui Toyota

Toyota on sel hooajal võitnud üheksast MM-rallist seitse ja juhib Hyundai ees võistkondlikku punktitabelit 67 silmaga. Teistele on sõnaõigus antud vaid Rootsis ja Sardiinias. Esimese võitis Ott Tänak Fordiga ja Thierry Neuville Hyundaiga.

Abiteboul teab, et meeskonnal on arenguruumi. «Kuigi see tulemus on võistkondliku MM-tiitli jahtimisel tugev avaldus, näeme, et meil jääb endiselt kiirusest puudu. Peame jätkama sammude tegemist, nagu oleme hiljuti teinud, kui tahame saada Toyotale pidevalt vastu,» ütles Abiteboul DirtFishile.