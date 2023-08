Rallisõitja avaldas kolm nime, kelle otsust järgmise hooaja osas kõik ootavad

Hyundai meeskonda kuuluv Teemu Suninen avaldas rallit.fi-le kolm nime, kelle otsust kõik ootavad. Kalle Rovanperä on ehk kõige suurem pusletükk. Tal pole veel uut lepingut sõlmitud, kuid tundub tõenäoline, et ta jätkab Toyotas. Samas jahib teise MM-tiitli suunas liikuva soomlase allkirja Hyundai.

Ja mida teeb selleks hooajaks M-Sporti kolinud Ott Tänak? Eestlane on sarja üks parimaid sõitjaid, kuid vähemalt hetkel tundub, et Inglise meeskond ei suuda talle pakkuda autot, millega konkureerida Toyota ja Hyundai sõitjatega.

«Sõitjateturg on praegu päris kuum. Ootan huviga, mis seal toimub. Ilmselt on Ogier, Kalle ja Tänak nimed, mis tükke liigutavad. Peame esmalt ära ootama nende otsused, et teada saada, milline pakett meile saadaval oleks,» selgitas Suninen rallit.fi-le, millest sõltuvad tema tulevikuplaanid.

2021. aastal Hyundaiga liitunud Suninen sai toona ühe MM-etapi sõita WRC-autoga, kuid tänavu on ta usaldatud Rally1-auto rooli kahel korral ning suure tõenäosusega tuleb tal üks start veel. Seni on parimaks jäänud Soome ralli neljas koht.

«Siiani on tundunud, et meeskond on rahule jäänud. Kui veel mõelda meie stardipaigale: meil oli absoluutselt null kogemust, hüppasime autosse, mida teised on tundnud poolteist aastat. Suutsin vahepeal isegi konkurentsivõimelisi aegasid sõita. See on hea märk,» hindas Suninen oma esitusi.