Kristian Kullamäe ihkab lõpuks Euroopa tugevaimas, Hispaania liigas läbi lüüa

Kullamäel on varasemast mitmeaastane Hispaania kogemus olemas, kuid Burgose San Pablos ei õnnestunud põhitegijate sekka tõusta. Aasta eest tuli ta kodule lähemale Panevežysesse ning see oli igati õige samm, sest mänguaega kogunes palju ning ka meeskond esines nii Leedu liigas kui ka EuroCupil korralikult. Uue hooaja pesapaiga leidis Kullamäe üllatavalt vara, Bilbao meeskonnaga jõuti kokkuleppele juba mai lõpus.

«See oli lihtne, sain mängupaiga väga varakult valmis. Arvan, et Hispaania meistriliiga on pärast Leedu-aastat minu jaoks õige koht. Tegemist on tasemel liigaga, mulle paras proovikivi.