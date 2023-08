Tippu pürgiv eestlane püüab pilke üle maailma. «Minust poleks pidanud saama tennisist.»

Suurte sammudega tipu suunas pürgiv 20-aastane tallinlane kerkis paar nädalat tagasi karjääri kõrgeimale, 224. edetabelikohale. Suure tõenäosusega avab see talle ukse 23. augustil algava hooaja viimase suure slämmi, US Openi kvalifikatsiooni.

Lajali senine vägevaim saavutus on juunikuine Challenger-turniiri võit USAs Little Rockis. Edu toob ka tähelepanu. Meeste tennise katuseorganisatsioon ATP avaldas oma kodulehel usutluse Eesti meeste esireketiga.

«Minust poleks pidanud saama tennisist. Tulen mootorisportlaste perest,» avas Lajal tausta. «Isa tegeles motokrossiga, vanaisa oli rallisõitja. Olen ekstreemse sporditaustaga perest. Kui olin umbes kolmene, hakkasin mootorrattaga sõitma. Sõitsin üheksanda eluaastani.»

Kuidas ta tenniseni jõudis? «Kui olin kuuene, läks isa mootorrattaga reisile. Veetsin suve emaga. Aga tema ei tahtnud, et motokrossis võistleksin. Ta pani mu tennisetrenni. Hakkasin paralleelselt ka tennist mängima. Kui sain üheksa, valisin tennise motokrossi asemel,» vastas Lajal.

Ta tunnistab, et mootorisport pakub talle endiselt huvi, ent kõrvaltvaatajana. Enim paelub vormel 1.

Lisaks uuriti Lajalilt tema soengu kohta. Uhkelt lehvivad rastapatsid jäävad lihtsalt silma.

«Need on mul olnud väga kaua, nüüdseks 12-13 aastat. Need on saanud suureks osaks minu imidžist. Paljud teavadki mind tänu rastadele. Mulle meeldib see,» arutles Lajal.

«Tegin need vanema õe eeskujul. Kui ta need sai, olin lummatud. Ütlesin emale: «Tahan ka!» Ta vastas vaid, et need on minu juuksed, ise tean. Tegin ja olen väga rahul, et olen need siiani jätnud.»

Lajali suurimad eeskujud on olnud Jürgen Zopp ja Anett Kontaveit. Nende edu tõestas, et ka väikesest riigist on võimalik tippu jõuda. Nüüdseks on täitunud ka esimesed väiksemad eesmärgid. Suuremad ootavad veel aga ees.

«See oli väga hea tunne. Sain kindlust, et suudan alistada väga kõrge tasemega mängijaid ja mängida head tennist. Ammutasin kõvasti enesekindlust,» meenutas Lajal juunikuist, senise karjääri suurimat triumfi.