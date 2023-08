Peenhäälestus: Hyundai arvutas kaotuse Toyotale välja sajandiku täpsusega

Võistkonna siseselt arvutati välja, et juuli eelviimasel nädalavahetusel peetud Rally Estonial kaotati suurimale rivaalile Toyotale kilomeetri peale 17 sajandikku. Kaks nädalat hiljem oli teisel pool lahte vahe samas suurusjärgus.

«Usun, et see näitab ausalt jõudude vahekorda,» ütles Abiteboul portaalile Motorsport. «Peame praegu rahul olema viimase aasta jooksul toimunud arenguga. Aga tulevikus peame veel samme edasi astuma.»

Ta lisas: «Arvud ei valeta, need on faktid. Selle [0,17 sekundit] kiiruse peame kuidagi juurde leidma. Peame optimeerima olemasolevat, aga lisaks annavad juurde arendused, millega läheb aga aega.»

Tiimipealiku sõnutsi tuleneb vahe kahelt nüansilt. Esiteks on auto veidi ülekaalus. Teiseks pole i20 masina tagaosa piisavalt stabiilne.

«Olen kindel, et tehasest tulevate ideede ja kontseptsiooniga võidaksime palju-palju enam kui 0,17 sekundit. Küsimus, on kuidas need autole rakendada. Loodetavasti suudame seda enne 2027. aastat,» märkis tiimipealik.