FOTO ⟩ Ülikarmilt kukkunud laskesuustaja karjäär on ohus

Poola laskesuusatamise liit andis teada, et 25-aastane Žuk kukkus koondisega treeninglaagris viibides ja sai väga tõsiseid jalavigastusi.

Kuigi alaliidu pressiteates vigastuste kohta detaile ei avaldata, siis tunnistatakse, et nende tõsiduse tõttu ootab Žuki ees pikk vigastuspaus. Lisaks anti seal mõista, et sportlase karjäär võib olla ohus. «Loodame, et Kamila paraneb kiirelt ja saab oma karjääri jätkata,» seisis seal.