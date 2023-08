Ukraina nõuab sõda sümpatiseerivale Vene sportlasele eluaegset võistluskeeldu

Ukraina parlament väljastas teate, kus nõutakse Smirnovale eluaegset võistluskeeldu. See on seotud juulis peetud vehklemise MMil aset leidnud vahejuhtumiga, kus ukrainlanna Olha Harlan keeldus Smirnovaga käsi surumast.

Nüüd esitas Ukraina avalduse nii FIE-le kui ka rahvusvahelisele olümpiakomiteele (ROK), et määrata Smirnovale eluaegne võistluskeeld. Kuigi MMil võistles ta neutraalse lipu all, siis tegu on Ukraina sõja toetajaga, kelle vend kuulub Venemaa relvajõududesse.