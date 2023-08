Viktor Morozov kuulutas juba eelmisel aastal, et läheb U20 Euroopa meistrivõistlustel kulla järele.

Kolmikhüppes U20 Euroopa meistriks kroonitud 19-aastane Viktor Morozov on veendunud, et ületab peagi 17 meetri joone. Samuti on mehel sihikul Pariisi olümpiamängud.