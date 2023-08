OTSEBLOGI ⟩ Kui Eesti korvpallikoondis alistab tugeva Iisraeli, sõidetakse Poola!

Enne mängu

Suures plaanis on valem lihtne: kui Eesti võidab, pääsetakse igal juhul grupist edasi. Esikoha annaks igal juhul paremus kaheksa või enama punktiga. Teoorias võime Poola pileti – kus selgitatakse nädala lõpus teise poole kahe paremaga üks püünele pääseja – kindlustada ka juba enne enda matši algust, ent kell 16 algavas lahingus vajab Põhja-Makedoonia tšehhide alistamiseks imet.

Aga protokoll ei valeta. Iisrael on senistest vastastest kõige tugevam. Nad said Põhja-Makedooniast jagu 86:65 ja Tšehhist 80:67. Võistkonna selge vedur on mullu Belgradi Partizanis mänginud, nüüd Istanbuli Fenerbahcega liitunud Yam Madar.