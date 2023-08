M-Sport hoiab elus WRC kõige imelisemat seeriat

M-Spordi sõitja Pierre-Louis Loubet hoidis elus WRC rekordilist punktiseeriat. Nimelt on M-Sport Ford saanud 290 MM-rallil järjest meeskondlikke punkte, kuid Soome MM-rallil tundus, et see seeria on lähedal lõpule.

Foto: Hannu Rainamo/Lehtikuva/AFP/Scanpix