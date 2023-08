OTSEBLOGI ⟩ Eesti jäi tugevale Prantsusmaale avageimis kindlalt alla

Enne mängu

Sel suvel Euroopa Hõbeliigas triumfeerinud Eesti koondist tabas nädalavahetusel kõhuviirus, mis nüüd on siiski taganemas, ent oma jälje mõistagi jätnud. «Tuleme sammhaaval sellest viirusest tagasi ja kogume taas energiat. Ma usun, et kõik asjad juhtuvad põhjusega ja ehk aitas see viirus omal moel mängijatel stressi maha tõmmata. Sel suvel juhtus meil üldse palju asju ja usun, et ka need juhtusid mingil põhjusel. Nii et ju pidi see viirus meid ka just enne turniiri tabama,» sõnas koondise peatreener Alessandro Orefice.