OTSEBLOGI JA GALERII ⟩ Karjääri esimest EM-tiitlit jahtiv Kristin Tattar lubas konkurendi löögiulatusse

FPO: Kolmandale päevale läks Kristin Tattar ülikindlal liidrikohal, ent see ei takistanud teda vahet veelgi enam suurendama. Kui hommikul oli tema edu konkurentide ees 14 viset, siis finaalpäevale minnes on see 16 peale kasvanud. Maailmameistri skoor on pärast kolme võistlusringi -19.