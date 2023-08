OTSEBLOGI ⟩ Tattar alustab EMi teist päeva esikohalt, Tamm püsib kindlalt medalimängus

Kokku on võistlustules 10 Eesti meest. Valitsev Eesti meister Mauri Villmann (-6) ja Hannes Kurn (-6) jagavad 10. positsiooni, Henar Ruudna (-4) hoiab 20., Rasmus Metsamaa (-2) 29., Silver Lätt (-1) ja Asko Krais (-1) 34., Mathias Villota (0) 42. kohta. Üle par'i mängisid eestlastest Simar Villmann (+3) ja Silver Koni (+8).

Eesti sai esmakordselt võimaluse korraldada kettagolfi Euroopa meistrivõistlusi ning need peetakse Tallinna lauluväljakul. Võistlustele antakse start 16. augustil ning EM-tiitlid pannakse välja viies erinevas kategoorias.

Karjääri esimest EM-tiitlit asub kodumaal jahtima ka Kristin Tattar. Valitsev kettagolfi maailmameister on võitnud naiste konkurentsis sisuliselt maailmas kõik tiitlid, ent Euroopa meistritiitel on tema auhinnakapist veel puudu. Naiste konkurentsis on lisaks Tattarile medalisoosikud veel ka soomlannad Henna Blomroos, Eveliina Salonen ja Heidi Laine. Kõrgesse mängu võivad sekkuda ka Euroopa profituuri võitnud Anneli Tõugjas-Männiste, Kaidi Allsalu ja britt Rachel Turton.