OTSEBLOGI JA GALERII ⟩ Eesti korvpallikoondis kaotas OM-valikmängus Poolale poolaja 6 punktiga

Kaspar Treier: «Kõigil meie vastastel on omamoodi stiil, Poola on füüsiliselt tugev sats. Kui teeme kaitses oma asjad ära, on võimalik võita. Kaitserütm tuleb kätte saada, kolmeste peale ei saa me lootma jääda. Viskevõistlust on raske võita ükskõik kelle vastu.»

Peatreener Jukka Toijala. «Poola on [mõõtudelt] suur, tugev, kogenud sats, hea koostööga. Tegemist on kõva, aga igal juhul võidetava vastasega.»

Eestlaste tähtsaim ülesanne on vastaste liidri Mateusz Ponitka neutraliseerimine, see jääb Henri Drelli ja Sander Raieste ülesandeks. «Nad on juba võtnud [Lauri] Markkaneni, [TJ] Shortsi, [Yam] Madari,» loetles Toijala vastavalt Soome, Põhja-Makedoonia ja Iisraeli koondise liidreid. «Nad on piisavalt pikad mehed ja saavad Ponitkaga hakkama. Tähtis on avaldada kõvasti survet ja teha tema elu raskeks. Ta on üks Euroopa paremaid vigade välja meelitajaid, tema vastu tuleb tegutseda targalt.»