Kui Poolasse tulles räägiti sellest, et kaitses tuleb jätkata samamoodi nagu teisipäeval kodus Iisraeli vastu (võit 67:65), siis seda paraku ei suudetud.

«Kui meie vastu visatakse nii palju punkte, on raske võita. Kedagi me üle ei viska. Meil oli palju pisikesi eksimusi, mis ei olnud kõige hullemad, aga andsid Poolale lihtsaid viskeid. Nad olid enesekindlad ja panid visked kotti. Nad said enesekindluse kätte, kogenud mehed ei värista niisugustes olukordades,» võttis 18 punktiga taas Eesti suurimaks korvikütiks kerkinud Kaspar Treier mängu kokku.