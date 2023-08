OTSEBLOGI ⟩ Kergejõustiku MMi 2. päev: starti tuleb Rasmus Mägi, päeva esimene kuld rändas Hispaaniasse

Enne võistluspäeva:

Juuli viimasel nädalavahetusel Kadrioru staadioni rekordit (48,04) püstitades kinnitas 400 m tõkkejooksja Rasmus Mägi, et tema vorm on MMi silmas pidades väga hea. Paraku tabas tiitlivõistlusteni jäänud kolme nädala jooksul teda tagasilöök - tundma hakkas andma reie lähendajalihas.

«Pärast Eesti meistrivõistlusi andsime päris korraliku taastumisaja, misjärel olime Käärikul laagris. Ühel hetkel, kusagil kümme päeva tagasi, hakkas reie lähendaja[lihas] aga vaevama,» avalikustas Mägi päev enne MMi avastarti, kuid kinnitas pöidlahoijatele, et soojenduse põhjal on kõik siiski kontrolli all. «Soojendus andis selles mõttes optimismi ja enesekindlust, et [eeljooksuks] peaks kõik paigas olemas.»