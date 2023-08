OTSEBLOGI ⟩ Mäng elu või surma peale, 1. vaatus: Eesti naiskond jahib EMil esimest võitu

Enne mängu

«Me isegi ei mõtle kaotamisele. Meie mentaliteet pole see, et meil on võitu vaja, vaid see, et me tahame seda võitu. Palusin naiskonnal just niimoodi mõelda. Usun, et suudame viimased mängud võita. Kui naised mängivad natukene agressiivsemalt, suudame seda,» ütles Eesti koondise peatreener Alessandro Orefice pärast pühapäevast kaotust Hollandile.