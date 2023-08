OTSEBLOGI ⟩ USA lahtistel debüteeriv Lajal lubas vastase tagasi mängu

Lajal (ATP 246.) loositi esimeses kvalifikatsiooniringis kokku 22-aastase austerlase Filip Misoliciga (ATP 168.). See on meeste esimene omavaheline mäng.

Sel hooajal on Lajal võitnud 33 ja kaotanud 16 kohtumist, Misolici saldo on 28 võitu ja 21 kaotust. Kui Lajal teeb slämmiturniiri kvalifikatsioonis debüüdi, siis Misolic on osalenud viies kvalifikatsioonis. Parimal juhul on ta jõudnud teise ringi USA (2022) ja Prantsusmaa lahtistel (2023).