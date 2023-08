Saudi Araabia kolmas liiga otsib mängijaid töökuulutuste kaudu ja tasub heldelt

Saudi Araabia on suve jooksul meelitanud oma liigasse mitmeid maailmastaare. Sellised mängijad nagu Karim Benzema, Jordan Henderson ja N'Golo Kanté on lahkunud halva inimõigustega renomeega riiki tulusate lepingute nimel.

Futbol Jobsi platvormil ripub mitmeid töökuulutusi, kus Saudi madalamad liigad värbavad endale välismängijaid. Otsitakse jalgpallureid, kes on valmis väljakutseks valmis ning selle eest ollakse neile nõus tasuma heldelt. Kuni 3500 eurot nädalas ehk jämedalt 14 000 eurot kuus. «Turg kasvab kiiresti,» ütles platvormi tegevjuht Valentin Botella Nicolas Expressenile.

Rootsi agent Michael Kallbäck, kes juhib agentuuri Neverland Management, on kuulutuse suhtes skeptiline. «Seda on raske väärtustada, sest see tundub võlts. Ma ütleks, et see on võltsuudis. Me ei vaata kunagi seda tüüpi reklaame. Meil on klubidega otsekontakt,» ütles Kallbäck.

Kuid Futbol Jobsi tegevjuhi sõnul on reklaam ehtne ja sellised teavitused on laialt levinud. «See levis kiiresti üle maailma ja sai kajastust ajakirjanduses. Viimastel päevadel oleme postitanud veel ühe töökuulutuse, kus Saudi Araabia klubi otsib äärekaitsjat. Kui nii palju staare on tippliigasse pääsenud, on riik muutunud väga populaarseks,» ütles Futbol Jobsi juht Valentin Botella Nicolas.