OTSEBLOGI ⟩ Kergejõustiku MMi 5. päev: Tugi võistlus ebaõnnestus, Rasmus Mägi ootab ees MM-finaal

Enne võistluspäeva:

21-aastane Tugi astub Budapestis võistlustulle omapärasest seisust. Ühest küljest on ta tänavune U23 EM-hõbemedalist ning viinud isikliku rekordi ka 60.65 peale. Teisalt pole viimased võistlused kõige paremini välja tulnud...

Nõnda käis Magnus Kirdi näpunäidete järgi harjutav odaneiu MMi eel muredele lahendust otsimas Kääriku laagris ning enesetunde põhjal julges ta päev enne kvalifikatsiooni väita, et see ka toimis.

Tugi prognoosis, et kui tal õnnestuks Budapestis teha isikliku rekordi lähedane tulemus, mahuks ta 12 finalisti sekka. «Arvan, et vähemalt 60 meetrit viib lõppvõistlusele, aga seda ei tea kunagi, mida teised teevad. Mina seda kontrollida ei saa,» lausus ta, kuid täpsustas, et meetreid ta endale eesmärgiks ikkagi ei võta. «Pigem võtan eesmärgiks asju, mis aitaksid mul lõppvõistlusele jõuda. Lõppvõistlus võiks olla tagajärg, mitte eesmärk.»