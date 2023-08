OTSEBLOGI ⟩ Kergejõustiku MMi 7. päev: Erm ja Tilga alustasid isiklike rekorditega

Õnneks oli lihasesse löönud rebend väike ning poolteist nädalat tagasi tehtud ultraheli kinnitas, et kõik on siiski hästi. Ainult et millises vormis Õiglane on? «Tunde poolest on väga mõnus ja puhanud tunne, aga võibolla on pauk kadunud. Ei tea, aga tunne on ikkagi kõige tähtsam. Mul pole mitu tiitlivõistlust olnud sellist tunnet: mõnus, vaba, hea,» lausus ta.