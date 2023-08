«Teinekord on hea, kui on abilised kõrval. Tippsportlane on vahel nagu purjus inimene, kuna päeva lõpuks on nii palju trenne selja taga, siis ei saa enam adekvaatset mõelda. Mark oli mul aga kõrval ja aitas kaineid otsuseid langetada,» selgitas Nurme, miks nõnda.