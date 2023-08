OTSEBLOGI ⟩ Kergejõustiku MMi 8. päev: Tilgale tõkkesprindist kõva pluss, esikoha peale käib tuline andmine

Enne võistluspäeva:

Kümnevõistluse avapäeva järel hoiab 4640 punktiga esikohta Leo Neugebauer. Sakslane edestab rekordigraafikut (8836) 49 punktiga ning on liikumas 8885 punkti suunas, hoides seeläbi ka virtuaalset esikohta.

Virtuaalse tabeli - st avapäeva punktisumma, millele lisatud rekordiseeria tulemused - teine on Damian Warner . Avapäevaga 4578 punkti kogunud kanadalane jääb küll rekordigraafikule (9018) 144 punktiga alla, ent on ikkagi liikumas 8874 punkti peale.

Võimast võistlust on tegemas ka Pierce LePage , kes lõpetas avapäeva 4610 punkti ja teise kohaga. Tema edestab rekordigraafikut (8701) 125 punktiga, olles seeläbi seni suurim eneseületaja, ning on liikumas 8826 punkti peale.

Ülejäänud dekatleedid on hetkeseisuga liikumas 8500+ punkti peale, kuid meie rõõmuks on nende seas ka Karel Tilga. Avapäevaga 4419 punkti (10,84 - 7.58 - 15.75 - 2.05 - 48,58) kogunud Puka vägilane edestab rekordigraafikut (8484) 64 punktiga ning on liikumas 8548 punkti peale.