Paide rallit juhib avapäeva järel Koik, Aava on kolmas

«Tegime enne päeva viimast katset nalja, et sõidaks nüüd vahe täpselt nulli, kuid päris uskumatu, sest ka sellele pikal 28 kilomeetrisel katsel oli meil vahe vaid 0,8 sekundit. See näitab, et noored on mingis mõttes väga ok tasemega, sest ka kõik teised ju olid väga ok kiirusega. Endal on ka hea meel, et võrreldes Rally Estoniaga on kiiruslik areng toimunud. See, et nüüd Paide ralli eel saime Soomes sõita andis mulle väga palju juurde ja saime siin pikal katsel kohe heasse rütmi. Mõned aeglased kohad ja maha pöörded läksid pikaks, kuid üldiselt väga positiivne päev,» sõnas Romet Jürgenson reedese võistluspäeva finišis.