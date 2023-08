Politsei pidas Vueltal kinni neli kurjategijat, kes ohustasid ratturite elu

Teisipäeval lasti nad vabadusse, kuid uurimine jätkub. Lisaks on neil keelatud viibida Vuelta võistlustrassile lähemal kui 500 meetrit.

Hispaania velotuuri juhib kolme etapi järel tiitlikaitsja Remco Evenepoel (Soudal–Quick-Step), kelle edu Enric Masi (Movistar Team) ees on viis sekundit. Eestlane Rein Taaramäe (Intermarché - Circus – Wanty) on 137. kohal (+22.44).