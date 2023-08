OTSEBLOGI ⟩ Eesti avab EMi võimsa Saksamaa vastu

Enne mängu:

Eesti ja Saksamaa on varasemalt omavahel kohtunud kümme korda ning kaalukausid on selgelt (9-1) vastaste kasuks. Sinisärkide ainus võit pärineb 2005. aasta Euroopa liiga kodumängust, kui Rakveres võideti 3:1.

Üldjuhul on vastased – kelle auhinnakapist võib leida 2017. aasta EM-hõbeda ja 2014. aasta MM-pronksi, rääkimata varasematest autasudest eesotsas 1970. aasta MM-tiitliga – meist meist geimidega 3:0 üle sõitnud. Nõnda läks ka 2021. aastal Tallinnas toimunud EMil, kus ühte alagruppi kuulusime ja sakslased 25:19, 25:16, 25:21 võidu võtsid.

Eesti ja Saksamaa mälestusväärsim kohtumine on aga 2017. aasta MM-kvalifikatsioonimäng, kus Eestil õnnestus 0:2 kaotusseisust mäng otsustavasse geimi viia. Paraku lõppes see ikkagi sakslaste 3:2 (-21, -22, 21, 23, -11) võiduga. See ja päev hiljem tulnud 1:3 allajäämine Belgiale tähendasid, et Eesti jäi kuus aastat tagasi esimesena MM-finaalturniiri ukse taha.

Naastes aga tänapäeva, siis Eesti koondise peatreener Alar Rikberg ütles ERRile meie esimese vastase kohta järgnevat. «Saksamaa on füüsiliselt väga võimekas ning neil on hea kombinatsioon väga kogenud ja noorema põlvkonna mängijatest. Koondises on tagasi [diagonaalründaja] György Grozer ja [sidemängija] Lukas Kampa ja see teeb nad märgatavalt ohtlikumaks.

Metsik surve servil, võimsad kõrgused ja kiirused rünnakul. Neil on nii palju kvaliteeti, et võivad EM-il medalile mõelda,» kostis peatreener Saksamaa kohta ning lisas, et Eestil selles mängus mingit võidukohustust pole. «Meie ülesanne on platsile minna, EMi rütmi sisse elada ja võimalik, et lisaks algkoosseisule ka teistele meestele mänguaega anda.»