Kolm kaotust järjest saanud Soomel on MMil veel väga palju mängus

Soome osas on selge, et kui ta võidab kaks järelejäänud mängu, on OM-koht kindel, sest kui ta ka juhtub sellega O-grupis kolmandaks jääma, siis teiste kolmandate kohtadega võrdluses viimaseks ikka ei jää. Kui ta aga võidab veel vaid ühe mängu, tuleb ilmselt hakata küüsi närima ja võib tekkida sõltuvus teiste mängude tulemustest. Korvide vahe on Soomel praegu igatahes kehv – miinus 62.