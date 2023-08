OTSEBLOGI ⟩ Tiitlikaitsjale vastu astuvat Eestit ootab ees tõeline maailmatase

Enne mängu:

Nagu juhtlõiguski öeldud on Itaalia näol tegemist tiitlikaitsja ja valitseva Euroopa meistriga ning seda, et neil on kodusel finaalturniiril tõsi taga, demonstreerisid nad EMi avamängus, kui hävitasid Belgia 3:0 (25:17, 25:18, 25:15).

Eesti koondise peatreener Alar Rikberg ütles juba EMi eel, et saapamaa vollepoegade vastu soovib ta meie kuttidele lihtsalt mängulusti ning samasuguse sõnumi edastas ta ka eile, pärast Saksamaa kaotust.

«Seda mängu peab lihtsalt nautima ja olema rahul kui 10:10 oled veel viigiseisus,» ei hakanud peatreener õhulosse ehitama. «Midagi pole teha, kui nad mängivad oma parimat mängu, siis sajast ühe me võib-olla võidame. Aga kui nad on ülbed ja üleolevad – vot see on meie lootus.

Kui nad mõtlevad, et kes need eestlased üldse on, siis tekivad meil võimalused. Ega avamäng näitas ka, et kui me mängiks stabiilselt iga nädal Saksamaa vastu, siis küll me neid geimilõppe ka endale saaks. Aga kui mängime iga kahe aasta tagant, siis ongi raske,» lausus peatreener.