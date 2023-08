OTSEBLOGI ⟩ Rahvusvaheline kergejõustikuõhtu Tallinnas: kas Ceh võtab Stahlilt revanši?

Võistlusõhtu peaalal, meeste kettaheites tuleb Tallinnas maailmameistrivõistluste ühe põnevama duelli kordusetendus, sest kohal on nii Budapestis võistluste viimase katsega maailmameistritiitli võitnud olümpiavõitja Daniel Stahl Rootsist, kui Ungari pealinnas kõigi aegade kõvema tulemusega teiseks jäänud ja revanši ihkav maailma edetabelijuht Kristjan Čeh Sloveeniast. Mõlema mehe isiklik rekord on 71 meetrit ja 86 sentimeetrit. Maailma kahele paremale kettaheitjale pakuvad konkurentsi MM-l viiendaks jäänud Jamaika rekordimees Fedrick Dacres (isiklik rekord 70.78), Budapestis õnnetult lõppvõistluselt välja jäänud Tokyo olümpiahõbe rootslane Simon Pettersson (70.42), leedulane Martynas Alekna (67.41) ning mitmed teise, seisab võistluse kodulehel .

Meeste 100 meetri jooksus on Tallinnas stardis mullu Eugenes 4×100 meetri teatejooksus maailmameistriks tulnud Kanada sprinter Jerome Blake, kelle tippmark on täpselt 10 sekundit (10,00). Talle pakuvad konkurentsi Trinidadi ja Tobago välejalg Jared Elcock (10,03) ja Baltimaade kiiremad. Eesti rekordimees 100 meetri jooksus Karl Erik Nazarov võtab seekord sihikule isikliku rekordi (20,94) alistamise 200 meetri distantsil, kus tal on vastasteks nii Blake (20,04), Elcock (20,64), kui Thomas Somers (20,37) Suurbritanniast, Oskars Grava (20,87) Lätist ja teised.