Maastikupõlengud said WRC-sõitja ettevalmistustele saatuslikuks

Alates eelmisest nädalast on Toyota, Hyundai ja M-Sport näinud kõvasti vaeva, et leida endale uued testimispaigad, sest Kreekat laastavad metsa- ja maastikupõlengud piirasid nende tegevust. Hyundai sai sel nädalal lõpuks tehtud testid Thierry Neuville’ile ja Dani Sordole, kes pidanuks autorooli hüppama nädal varem.

Väikse viivituse kiuste said oma proovisõidu teha ka Toyota sõitjad Kalle Rovanperä, Sébastien Ogier ja Elfyn Evans. Vaid Katsuta jäi talle planeeritud sõiduajast ilma.

M-Spordi plaan nägi ette testida Põhja-Kreekas, kus tegutsemist põlengud nii palju ei piira ja nii said Ott Tänak, Pierre-Louis Loubet ja Jourdan Serderidis neile ettenähtud testikilomeetrid Ford Puma Rally1-autoga läbitud, kirjutab DirtFish.

Eeldatavasti püsib temperatuur Kreekas üle 33 kraadi kuni rallinädalani ning vihmasaju ja äikesetormide tõenäosus väheneb. Praegu on ralli viimasel päeval 10-protsendilise tõenäosus, et hommikul sajab hoovihma.

DirtFishile teadaolevalt ühinevad kõik WRC-meeskonnad Kreeka peaministri Kyriakos Mitsotakisega, kes tänab rallinädalal kõiki tuletõrjujaid, kes on andnud oma panuse, et tulekahjud kustutada ning teevad endast kõik oleneva, et Akropolise ralli saaks toimuda.