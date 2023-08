WRC Youtube’i kanalis avaldatud videos meenutasid sõitjad oma karjääri tipphetki ning Ogier andis mõista, et tema parimad ajad võivad seista alles ees. «Tore on see, et toredaid hetki on veel ees. Emotsionaalsed hetked on veel ees. Aga võib-olla on karjääri parim hetk alles ees,» ütles Ogier kavalalt naeratades.